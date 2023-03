Dorpshuis De Nieuwenbergh dreigt te sneuvelen door torenhoge energielasten

Jilles de Klerk nieuwe predikant Protestant­se Gemeente Heusden

HEUSDEN - Dominee Jilles de Klerk wordt de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente Heusden. De Klerk is sinds 2010 predikant in Wassenaar, eerst in de Kivietkerk, na de fusie in 2015 voor de gehele Protestantse Gemeente daar.