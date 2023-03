Dorus met z’n motten op de uitvaart van ome Jan

met Video Klopjacht Rijsbergen: jongste overvaller (16) langer vast, kameraden uitgele­verd aan België

RIJSBERGEN - Eén van de drie overvallers die vorige week urenlang Rijsbergen in hun greep hielden, blijft in Nederland in voorarrest. De rechter-commissaris verlengde de hechtenis van de 16-jarige Rotterdammer met nog eens 14 dagen. De andere twee verdachten zijn overgeleverd aan de Belgische autoriteiten en zitten daar vast.