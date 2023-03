Drama voor Willem II: Tilburgers verspelen dure punten na late gelijkmaker Jong AZ

Regen, kou en wind. In die lastige omstandigheden in Wijdewormer leek Willem II met pijn en moeite drie punten binnen te slepen tegen Jong AZ. Maar in de 90ste minuut werd het toch nog 2-2.

Jong AZ miste een groot aantal stamspelers, omdat het eerste team dinsdag een duel in de Conference League speelt in Rome. Dat zou Willem II voordeel kunnen opleveren.

De eerste kans voor Willem II was meteen raak. Leeroy Owusu stuurde Elton Kabangu diep. De aanvaller trok in de zesde minuut vanaf rechts het strafschopgebied in, kapte zijn verdediger uit en poeierde de bal via de onderkant van de lat binnen: 0-1.

Frivool spel

Jong AZ was niet onder de indruk en zocht met frivool spel de aanval. Grote mogelijkheden kreeg de thuisploeg niet voordat Willem II opnieuw toesloeg. In de twintigste minuut. Jizz Hornkamp werd door meerdere AZ-verdedigers in de mangel genomen in het strafschopgebied; scheidsrechter Gansner wees resoluut naar de stip. Hornkamp zelf ging achter de bal staan en schoot hard en hoog raak: 0-2.

Ook tegen Jong Ajax had Willem II vorige week snel een 2-0-voorsprong te pakken, maar toen werd het nog billenknijpen in de tweede helft en werd de 2-1 moeizaam over de streep getrokken.

Dat scenario wilden de Tricolores nu voorkomen. Kort voor rust maakte Jizz Hornkamp in de jacht op de bal een behoorlijk harde overtreding, die hem terecht de gele kaart opleverde. Dat is zijn vijfde, zodat hij vrijdag ontbreekt in de thuiswedstrijd tegen koploper PEC Zwolle.

Bij de start van de tweede helft was Elton Kabangu vervangen door Jeremy Bokila, die meteen een grote kopkans kreeg na een corner. De bal ging echter over het doel.

Jong AZ bleef ook de aanval zoeken en werd daar in de 55ste minuut voor beloond. Na een aanval over een groot aantal schijven belandde de bal voor de voeten van invaller Jurre van Aken, die keihard diagonaal raak schoot: 1-2.

Beide ploegen kregen vervolgens een behoorlijke kans (Woudenberg voor Willem II, Kewal voor Jong AZ), voordat na ruim een uur spelen Pol Llonch en Max Svensson naar de kant gingen. Hun vervangers waren Freek Heerkens en Dani Mathieu.

Rentree Thijs Oosting

Jong AZ voetbalde makkelijker in de tweede helft en net als tegen Jong Ajax moest Willem II steeds verder achteruit. De thuisploeg had veel meer balbezit. Toch durfde Willem II-trainer Reinier Robbemond het aan om in de 78ste minuut Thijs Oosting zijn rentree te laten maken (in plaats van Hornkamp), iets meer dan een jaar nadat hij een zware knieblessure opliep. Dat leidde tot vreugdevolle spreekkoren van de 180 meegereisde Willem II-supporters, het maximaal toegestane aantal.

Bij een spaarzame uitbraak had Dani Mathieu de 1-3 op zijn schoen, maar zijn harde schot ging net naast, In de ultieme slotfase maakte ook Jesse Bosch rentree na een blessure; hij verving Pol Llonch.

In de 90ste minuut viel toch nog de 2-2. Jayden Addai haalde vanaf rand zestienmeter hard uit en verraste daardoor Kostas Lamprou: 2-2. Weliswaar is Willem II nu zes wedstrijden op rij ongeslagen, maar met het puntje in Wijdewormer kunnen de Tilburgers niet tevreden zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.