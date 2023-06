Dramatische avond voor Tilburgse kickbokser Tayfun Ozcan na waanzinnige knock-out

Kroegen Helmond tot hun nek in de problemen: 'Het nachtleven hier ligt op zijn gat’

HELMOND - Veel cafés in het Helmondse uitgaansgebied zitten tot hun nek in de problemen. Bezoekers blijven massaal weg. Schulden door de coronacrisis en fors stijgende kosten doen de rest. ,,We moeten iets, anders is er straks niks meer over.”