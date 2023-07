Drank en ballen gestolen bij inbraak bij voetbalclub in Sprang-Capelle

Gissen naar motieven van verdachte (46) na brand in kringloop­win­kel, medewer­kers pakken de draad weer op

VELDHOVEN – Na de verwoestende brand in de Veldhovense kringloopwinkel proberen werknemers de draad weer op te pakken. De eigenaar zegt geen idee te hebben wie de opgepakte man is die de zaak in lichterlaaie wilde zetten, en waarom.