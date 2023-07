Drie jaar brugklas? Het Theresialyceum zou niet anders meer willen. ‘Het gemiddelde niveau in de klassen stijgt’

Odiliapeel vervangt Schapendag voor Peels Buiten, mét schapen

ODILIAPEEL - Het was jarenlang een bekend evenement in de regio, de Schapendag in Odiliapeel. Maar nadat eerder corona roet in het eten gooide, werd ook vorig jaar de Schapendag afgelast. Reden? Gebrek aan schapen en gebrek aan oude ambachten. Dit jaar gooit het bestuur het over een andere boeg met Peels Buiten, maar de schapen zijn weer van de partij.