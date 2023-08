Drie jonge mannen uit Breda aangehouden met coke, messen en illegaal vuurwerk in hun auto

INTERVIEW Max Albertus heeft genoeg van financiële stress en stopt als professio­neel golfer: ‘Pijnlijke beslissing’

CROMVOIRT/OSS - Vijf jaar behoorde Max Albertus (29) tot de Europese golfelite. Zeker de helft van het jaar was hij van huis om wedstrijden te spelen. Dat is nu voorbij. De geboren en getogen Ossenaar is gestopt als professioneel golfspeler. ,,Ik zie het niet als falen, maar heel jammer is het wel.”