Drie olifanten tegelijk zwanger in Beekse Bergen: ‘Yambo is een echte casanova’

DAF levert 14 elektri­sche vuilnisau­to's voor inzet in Eindhoven, Valkens­waard en Gel­drop-Mier­lo

EINDHOVEN/VALKENSWAARD/GELDROP-MIERLO - DAF levert 14 elektrische vuilnisauto's voor het ophalen van huisvuil aan Cure Afvalbeheer in Eindhoven. Zeven auto's zijn al in gebruik genomen, in Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo.