Drie ton voor Dtv Den Bosch om journalisten te behouden én aan te trekken

Zelfs de klokken luiden net iets anders op de Nassaudag in Breda

Breda heeft zijn historische band met de Nassaus gevierd en gedeeld tijdens de jaarlijkse Nassaudag. Duizenden bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen in het Kasteel van Breda, te struinen langs de portretten in het oude gemeentehuis of graven van de edellieden te bezoeken in de Grote Kerk.