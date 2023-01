Driemaal zeventig jaar lid van NWC: bal kapot was einde wedstrijd en opletten voor paardendrollen

Zoals die uitwedstrijd in Milheeze. ,,Na een half uur zorgde een kapotte bal dat we weer naar huis konden omdat de thuisclub maar één bal had! In Vlierden graasde een paard op het voetbalveld, de terreinknecht haalde de knol van het veld af en was nog enige tijd bezig om resten te verwijderen dat het paard had achtergelaten.”

Paters stroopten hun pij op

Van de drie jubilarissen leerde Jan Berkers het spelletje van de paters op het internaat Eikenburg in Eindhoven. ,,Wij voetbalden op echte voetbalschoenen, de paters stroopten hun pij tot het middel omhoog en deden met ons met de partijtjes mee, elke dag na de lessen waren wij daar bezig. Toen ik terugging naar Asten en bij NWC ging voetballen was het wennen aan de slechte velden, ik was wel beter gewend in Eindhoven.”

Henk Cortooms had van de drie het meeste talent. ,,Na een paar jaar in de A-jeugd mocht ik op mijn zeventiende met het eerste mee spelen, daar heb ik tot mijn dertigstee in gevoetbald. Daarna heb ik nog tot mijn 57e gespeeld in elftallen met veel jeugdige spelers; ik speelde altijd laatste man en mocht die jong mannetjes aansturen. Dat was dankbaar werk.”

Quote Mijn vader was schoenma­ker en ik kreeg van hem een echte leren bal, een met een binnenbal en veters. Als je daar een keer mee had gekopt dan was dat meestal de laatste keer. Gerry van Bussel, NWC-jubilaris

Bij de veteranen heeft hij nooit gevoetbald. ,,Ik ben al jaren muzikant in een orkestje en wij speelden altijd op zaterdag, de voetbaldag van de veteranen. Na mijn 57e ben ik wel naar mijn kinderen en kleinkinderen gaan kijken. En dus bleef ik op de hoogte wat er bij mijn club speelde.”

Echte leren bal met veters

Gerry van Bussel heeft zijn voetbaljaren doorgebracht in de lagere elftallen. ,,Voordat ik lid was, gingen we na schooltijd voetballen bij de fraters van het klooster in Asten, daar lag een veld met echte doelen. Mijn vader was schoenmaker en ik kreeg van hem een echte leren bal, een met een binnenbal en veters. Als je daar een keer mee had gekopt dan was dat meestal de laatste keer.”

Was de bal kapot, dan zorgde zijn vader dat ze toch konden voetballen. ,,Daarom had ik zoveel vriendjes. Als dank brachten veel kinderen de kapotgevoetbalde schoenen naar ons thuis voor reparatie.” Van Bussel kreeg kennis aan een meisje uit Brunssum en houdt nu nog via het clubblad van NWC bij hoe het met de club gaat. ,,Maar als we op bezoek gingen bij familie in Asten bracht ik altijd een bezoek aan het sportpark ’t Root en daar trof ik altijd bekenden.”

Zingende supporters

Cortooms herinnert zich nog wat zijn en het hoogtepunt van de club had moeten worden: een gelijkspel in Stiphout zou genoeg zijn voor het kampioenschap. ,,Met twee bussen vol met zingende supporters reden we naar de tegenstander. Maar huiswaarts werd er niet gezongen: we verloren met 6-1.” Toen het een seizoen later wel lukte, waren ook Berkers en Van Bussel daarbij.

Berkers, die op jonge leeftijd door een blessure moest stoppen met voetbal, bleef op de hoogte van het clubnieuws dankzij Ricus Verhees. ,,Dat was het manusje van alles van NWC, hij haalde maandelijks in de namiddag de contributie op en dronk dan een paar tassen koffie mee. Vaak ging hij pas tegen de avond naar huis. Dan was ik weer helemaal bijgepraat over NWC.”