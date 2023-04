Drimmelen krijgt na 25 jaar een gemeentewapen

Maashorst wijst minima de weg in het woud van financiële steun en regelingen

MAASHORST - Geld om een laptop voor je kind te kopen, zwemles te betalen of steun bij de hoge energielasten of de zorgverzekering. Het is er allemaal maar veel minima en mensen die het financieel moeilijk hebben, weten het niet. De gemeente Maashorst heeft daarom een folder gemaakt met een overzicht van alle regelingen en steunfondsen.