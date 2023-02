Drinkers, kikkers en ‘Matje voor de sfeer’ maken feestje van WK veldrijden

Café op Fort Isabella is ode aan ‘wulpse Martha’

VUGHT - Martha was een wulpse, beetje gekke vrouw. Geboren in de jaren twintig in Heule, een klein pittoresk dorpje nabij Kortrijk in België. Ze was geliefd én verzot op bier. In Vught opent zaterdag café Martha en The Beershop. Beide van Vughtenaar Peter Pijnen: ,,Een ode aan deze ondeugende dame.”

