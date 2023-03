Dronken bestuurder duikt de sloot in om aan politie te ontkomen

Ruzie om geld met kwetsbare man uit Geertrui­den­berg: ‘Ik lag daar maar en onderging het hevige geweld’

BREDA – Het slachtoffer uit Geertruidenberg was moeilijk ter been, had moeite met spreken en lezen en bij een operatie was in 2010 een deel van zijn schedel vervangen. En precies daar sloeg zijn maat, een 54-jarige plaatsgenoot, hard tegenaan.