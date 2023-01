Dronken chauffeur gaat in maisveld liggen na ongeluk, strafeis zes maanden rijbewijs inleveren

amateurvoetbal 45 doelpunten helpen Jasper Gunter (19) van tweedeklas­ser WHS naar vierdedivi­si­o­nist Halsteren: ‘Het plaatje is perfect’

Jasper Gunter speelt in het nieuwe seizoen voor vierdedivisionist Halsteren. De 19-jarige aanvaller van WHS heeft deze week de knoop doorgehakt. ,,Ik heb het gevoel dat ik me bij Halsteren het best kan ontwikkelen. We hebben fijne gesprekken gevoerd, waarin de club een duidelijk verhaal heeft verteld. Met WHS hebben we dit seizoen ook twee keer tegen ze gespeeld. Ze spelen leuk voetbal. En ik ken de trainer Erwin de Nijs goed. Ik train in zijn sportschool, ook dat scheelt.’’

