Dronken man (49) springt op dak van politieauto in Tilburg, bijt agent tijdens aanhouding

Zondag vierde divisie Halsteren is tevreden met punt na ‘knappe teampresta­tie’ tegen Kampong

In de vierde divisie zondag deelden Halsteren en Kampong zaterdagavond de punten. Het bleef 0-0 op De Beek, een wonder gezien alle kansen over en weer. Doelman Lorenzo Hoekman stopte voor rust een strafschop. Halsteren-coach Erwin de Nijs had vrede met het resultaat: ,,Alles overziend een terechte uitslag.’’