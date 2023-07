Drugsdealende puber haalt ‘joekel van een mes’ tevoorschijn in gesprek met agent

Bever laat zich filmen op nieuwe vispassage bij 't Gulden Land tussen Helmond en Aar­le-Rix­tel

AARLE-RIXTEL/HELMOND - De nieuwe vispassage in de Gulden Aa is niet alleen door de vissen dankbaar in gebruik genomen, ook een bever liet zich er onlangs zien. Waterschap Aa en Maas heeft het dier gefilmd en op Youtube gezet.