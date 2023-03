Druiventros vraagt Duitse inkopers van bont en goud te vertrekken: ‘We hadden er geen goed gevoel bij’

Bredase dieven stalen voor 1,5 ton aan goederen: maanden celstraf geëist

BREDA/ETTEN-LEUR/EINDHOVEN – Tegen drie Bredanaars van 33, 20 en 20 jaar oud zijn vrijdag bij de rechtbank in Breda maandenlange celstraffen geëist. In de ogen van officier van justitie Carlijn van Buul haalden ze op een professionele manier opleggers leeg bij transportbedrijven Jan de Rijk in Eindhoven en Van Overveld in Etten-Leur.