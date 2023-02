Druk WK zonder wanklank, wel met file: ‘Sommigen liepen van snelweg door polder naar parcours’

Bidtocht op 30 april in plaats van op Moederdag

DEN BOSCH - In tegenstelling tot afgelopen jaren is de bidtocht in de Bossche binnenstad dit jaar niet op Moederdag maar bij de opening van de meimaand op 30 april. Er is dan om 19.00 uur eerst een korte gebedsdienst in de Sint-Jan, waarna de tocht rond 19.30 uur zal beginnen.

