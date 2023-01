Dubbel feest voor tafeltennisvereniging Vriendenschaar: beide teams boeken overwinning

Door Taverbo uit Boxtel met 9-1 te kloppen gaven de mannen in de tweede divisie C een ambitieus visitekaartje af. Vincent Blom en Theo Verzijl bleven ongeslagen. De vrouwen wonnen met 6-4 van Hutaf uit Huissen. Anita de Jong, inmiddels een vaste waarde, schitterde met driemaal winst.

,,Het tempo ligt in de tweede divisie lager, dat was wennen’’, meldde Nadia Rietveld, die net als Malu van der Vooren één partij won. De dames van De Treffers verloren met 9-1 van Tanaka uit Etten-Leur. Charell Schoonbrood redde de eer, maar moest vervolgens opgeven wegens een knieblessure. De Treffers’ mannen wonnen in 3C met 6-4 van Smash uit Monster. Basim Al Hussainy pakte de volle winst en Sander van der Meer werd twee keer gefeliciteerd. Bij Avanti uit Hazerswoude-Dorp kreeg geen van de spelers felicitaties.