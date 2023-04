Duimen voor doorstart failliet ASK Romein: ‘Straks heb je wel een fabriek en materialen, maar geen mensen’

Auto raakt van de weg en belandt in sloot bij Roosendaal, twee inzitten­den gewond

ROOSENDAAL - Een auto is dinsdagavond een sloot in gereden in het buitengebied van Roosendaal. Op de Akkermansstraat reed de bestuurder in een bocht van de weg af. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.