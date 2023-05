Duur ritje voor motorrijder: moet meer dan duizend euro aan boetes betalen

Vijftig jaar jeugdsoos Sowieso: ‘Bij de sloten­tocht kunnen we er elk jaar een paar uit de sloot plukken’

Er was een halve eeuw geleden niet veel te doen in Milheeze voor de jeugd van twaalf tot zestien jaar. De komst van jongerensoos Sowieso bracht daar verandering in. En nog steeds is het elke zaterdagavond soosavond.