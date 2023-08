‘Echte cafés... ach, die zijn er nog maar weinig’, boek over 125 jaar Gestelse kroeghistorie in de maak

Tweede winkel voor jonge bloemist; ‘Dorpse gemoede­lijk­heid in Son wil ik ook in Rooi creëren’

SINT-OEDENRODE/SON - Ik wil bloemist worden, riep Nicky van der Wijst in groep 8 van de basisschool al. Vier jaar geleden nam ze Le Soleil Bloemsierkunst in Son over van Theo Verhoeven. Zaterdag 12 augustus opende ze haar tweede winkel, in Sint-Oedenrode.