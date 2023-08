Een afgepakt luxe jacht, vijver vol koikarpers, tijger of liters glijmiddel? ‘John van Beslag’ weet er wel raad mee

Verdachte van au­to-explosie in Rucphen vrijgespro­ken, rechter ziet geen hard bewijs

BREDA – Het heeft er volgens de rechtbank in Breda ‘alle schijn van’ dat Jurrit de B. betrokken was bij het laten exploderen van een auto in Rucphen, maar de 21-jarige man uit Roosendaal is vrijdag toch vrijgesproken. De rechtbank in Breda vindt dat er onvoldoende hard bewijs tegen de man is.