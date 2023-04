Een ‘beleefboek’ over natuurtheater Hoessenbosch - ‘We willen de magie vangen’

BERGHEM - Eigenlijk zouden ze voor het 75-jarig bestaan in 2020 een jubileumboek maken, maar ja, toen kwam corona en was het momentum voorbij. Nu is er alsnog een prachtig ‘belevingsboek’ over openluchttheater Hoessenbosch en over buitentheater in het algemeen. 'We willen de magie vangen.’