Een boete van 259 euro omdat de politie naast je door rood rijdt: ‘Vervelend, maar het gaat weleens mis’

Leegstaan­de winkels wijken voor wooncom­plex Karakter: ‘Je gaat zo verloede­ring tegen’

WAALWIJK - De bouw van wooncomplex Karakter is de volgende stap in strijd tegen leegstand in het Waalwijkse centrum. Drie winkelpanden in de Stationsstraat maken plaats voor vijftien appartementen. De klus start mogelijk eind dit jaar.