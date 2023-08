Een Canta op zijn kop een 144 keer Van Gogh: Kaapstad trekt weer veel lachende gezichten naar Tilburg

FOTO-IMPRESSIE Jong talent schittert nog voor Mathieu in Profronde Et­ten-Leur, minister De Jonge geniet: ‘Dit is magisch’

ETTEN-LEUR - Kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel is na een vlucht in een privévliegtuig neergestreken in West-Brabant en heeft zijn regenboogtrui al getoond tijdrit in de Profronde van Etten-Leur. Kleine Mathieukes in de dop hadden toen hun dikkebandenraces en loopfietswedstrijd er al op zitten. Op de vip-tribune geniet onder minister Hugo de Jonge van het spektakel.