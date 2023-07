Een dikke Amerikaan was te duur, en dus werd het een oude DAF voor Chevy

Politie betrapt man (49) vier keer in drie maanden met drugs op achter het stuur, vindt ploertendo­der in deur

VEGHEL - Een 49-jarige bestuurder werd vrijdag in Veghel voor de vierde keer in drie maanden betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Daar kwam de politie achter bij een controle van zijn auto op de Udenseweg. In de auto bleek echter ook nog een wapen te liggen.