Een extra biertje op de verjaardag van RKC-trainer Oosting? 'Ze krijgen koffie en taart van me’

Man (34) eindigt stapavond in cel na ruzie over pizza in Breda

BREDA/OUDENBOSCH - Tijdens de stapnacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in het centrum van Breda twee mannen aangehouden. De verdachten zijn een 18-jarige Oudenbosschenaar en een 34-jarige Bredanaar. Volgens de politie zou de man uit Breda de ruit van een horecapand in hebben geslagen na ruzie over een pizza.

28 januari