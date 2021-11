Een fort voor een prikkie. En je krijgt veel (misschien wel té veel)

Zaak Martien R. In het ’kantoor’ van Martien R. geen computers en printers, maar geldtelma­chi­nes en afluister­mi­cro­foons

Veel mensen hebben thuis wel een schuurtje. Handig om de fietsen in te zetten. Of het tuingereedschap. Of om in de vrije uurtjes je hobby uit te oefenen.

11 september