Een heel jaar feest voor honderdjarige Ploeg Bergeijk

BERGEIJK – De geschiedenis van Bergeijk is voor een belangrijk deel gevormd door de bloei van de weverij De Ploeg waarvoor honderd jaar geleden het eerste zaadje ontkiemde in herstellingsoord De Ploeg. Alle redenen voor het prille Cultuurhuis om uit te pakken met een jaar vol ‘strelende’ activiteiten.

De weverij van de degelijke stoffen sloot in 2007 de deuren en verkaste naar Aarle-Rixtel. Maar de band met het Kempendorp bleef.

Vooral met de bouw van het kenmerkende Ploeggebouw, in 1957 ontworpen door de wereldberoemde architect Gerrit Rietveld in een landschap gekneed door tuingrootheid Mien Ruys, kwam Bergeijk met stip op de wereldkaart. Het monument heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 65 jaar. Daarbovenop bestaat de nieuwe ‘bewoner’ van het fabuleuze fabrieksgebouw aan de Riethovensedijk, de firma Bruns, ook nog eens 60 jaar. Ingrid van de Ven (60) en Jos Smeets (77) van het Cultuurhuis knopen de drie jubilea met hulp van veel vrijwilligers ook nog eens aan elkaar.

Veel reacties op stoffententoonstelling

De pose van twee initiators voor de foto bij het Ploegpark tegen de achtergrond van de ‘krullende’ daken Van Rietveld treft kan de geschiedenis niet beter treffen. „Ook de fabriek is onderdeel van de festiviteiten met een open dag, een lezing en meer”, vertelt Ingrid van de Ven, de manager van het in 2021 opgerichte Cultuurhuis. „En voor de tentoonstelling van de ploegstoffen in april hebben heel veel reacties gekregen”, vult oud-leraar in beeldende kunst en kunstenaar Jos Smeets (77) aan.

Quote De gevers zijn heel zuinig op hun spullen die we in bruikleen nemen Jos Smeets

,,We ontvingen stapels ploegstoffen, maar ook creaties met die stoffen.” Smeets wijst naar een pop verderop in de ruimte die een 1-2-3-jurkje aan heeft. „Dat is kleding die makkelijk te maken is. Andere maaksels zijn gordijnen, dekbedden en toilettassen. De gevers zijn heel zuinig op hun spullen die we in bruikleen nemen.”

De activiteiten rond De Ploeg starten vanaf half maart. Bergeijk is tegen april gekleurd in ‘De Ploeg’ met zo’n honderd banieren en tien driehoeksborden, die aandacht vragen voor de viering en de jubilea van het Ploeggebouw en Bruns.

Doorzichtige kunstwerken

Van april tot en met september is het jaar gevuld met festiviteiten. De eerste is de opening van de tentoonstelling van de stoffen in het Cultuurhuis en het markante glazen paviljoen in de achtertuin. In juni komt er een tentoonstelling van kaders bij. „Vijftien kunstenaars uit Bergeijk maken op het honderdjarige thema speciale Ploegraamwerken met doorzichtige kunstwerken en die exposeren we in het paviljoen”, aldus de twee organisatoren.

Quote De groepen 5 tot en met 8 weven samen een wandkleed

Ook alle scholen uit Bergeijk doen mee aan de viering van het bijzondere jaar. „We hebben gevulde tassen met reepjes Ploegstoffen klaar staan waarmee de groepen 5 tot en met 8 weefwerkjes maken die samen wandkleden vormen. De onthulling daarvan vindt in juni plaats in het Ploeggebouw. De Ploegstoffen hebben we gekregen van Artex uit die nog steeds Ploegstoffen maken en meubelfabriek Spectrum, die de stoffen nog steeds gebruikt en oorspronkelijk ook uit Bergeijk komt.”

Lezingen

Het programma is ook gevuld met een flink aantal lezingen die de geschiedenis van De Ploeg behandelen. Maar ook gaan de lezingen over zijn ontwerpers, werken in de weeffabriek, Gerrit Rietveld en andere aanverwante onderwerpen.

De lezingen zijn iedere laatste dinsdag van de maand om19.00 uur. Ook zijn er speciale safari’s langs bezienswaardigheden van Rietveld en Ruys. Meer informatie op cultuurhuisbergeijk.nl.