Een mooie, vrolijke rups, nu het na de ‘corona interrupsie’ eindelijk weer voluit mag

Zo was er een vrouw met een komkommer met oogjes, op een plankje met wieltjes, was er de man op een brommer, óp een kar, speelden mensen een autowasstraat na en waren er een aantal grote wagens mét muziek, die gelukkig niet té hard uit de boxen galde.

De kleurrijkste groep? Dat waren toch wel de mannen, vrouwen en kinderen die samen een bonte rups voorstelden. Vooraan een kar met daarop een boom met vlinders en de tekst: 'Na een kleine interrupsie geeft Wellie 'r wir kleur aon!’

En daar is de prins van 2020 die zich eindelijk oud-prins mag noemen. Daar komt de wagen van de Peelknijnen langs, en even later kunnen mensen schrijven op een mega-liefdespotlood, terwijl All you need is love klinkt.

Volledig scherm de komkommer met oogjes © Lieke Mulder

In Uden deden 29 groepen mee aan de optocht, die om 13.11 uur begon. Dat is niet heel veel, in drie kwartier kwam alles voorbij, maar dat mocht de pret niet drukken. Langs de route honderden toeschouwers. Zo ook Monique uit Nijmegen. Ze is hier met haar kinderen, komt zelf wel uit Brabant. ,,Hier is zo'n optocht toch heel anders dan in Nijmegen. Dus ik zei vanochtend: kom we gaan in Uden kijken.” Haar kinderen genieten van de stoet, maar misschien nog wel méér van al het snoep dat uitgedeeld wordt. Als de laatste wagens langs trekken, hebben ze zelfs hun capuchons vol met snoep.

En daar is dan metéén na de roze wagen van Porcellus direct de allerlaatste ‘groep’: twee veegwagens van Engelen Groen en mannen met bladblazers. Of horen ze er toch niet bij? De mannen lachen. Nee hoor, dit is gewoon hun werk. Opgeruimd staat netjes. En met die wind en al die confetti, is dat best wel slim.

Volledig scherm 'Al dat snoep, daar doe jet toch ook wel voor' © Lieke Mulder

Volledig scherm Deze hond genoot iets minder van de optocht in Uden © Lieke Mulder

Volledig scherm En dan vegen en blazen, direct achter laatste wagen aan © Lieke Mulder