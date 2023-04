Een rotonde voor de deur van De Oude Ketting? ‘Dat zorgt alleen maar voor meer onveiligheid’

Na alle emotie en discussie krijgt Helmond een 24-uursopvang voor verwarde personen op Varenschut

HELMOND - Er komt een 24 uursopvang voor verwarde personen op Varenschut in Helmond. De lokale politiek stemde dinsdagavond in met het raadsvoorstel, waardoor in de toekomst dertig mensen kunnen worden gehuisvest aan de Rochadeweg.