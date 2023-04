Een standbeeld voor Pater Poels? Doe het niet!

TILBURG - Of hij na zijn dood een standbeeld wilde. Was de vraag. ‘Niet doen, hè,’ zei hij met een grijns op zijn gezicht. ‘Niet doen.’ De zaal lachte, maar Gerrit Poels meende het. Het was Wereldarmoededag, 17 oktober 2013, en de allereerste Quiet 500 lag klaar om gepresenteerd te worden.