Een van de meest energieslurpende bedrijvenparken van Brabant wordt flink duurzamer

met video Politie houdt verdachte aan na ruzie in Oosterhout, agenten vinden vuurwapen in woning

OOSTERHOUT - De politie heeft woensdagmiddag een verdachte aangehouden na een conflict in Oosterhout, waarbij mogelijk een vuurwapen is gebruikt. Agenten vonden inderdaad een wapen in een woning aan de Van Oldenbarneveltstraat.