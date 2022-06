Eén van de meest gewilde trouwlocaties in Brabant stopt met bruiloften en partijen

Vrouw achter Helmondse hamermoord dood gevonden in haar cel, doodsoor­zaak is een raadsel

HELMOND - Na jaren van zware mishandeling sloeg ze in 2016 haar partner Michael dood met een hamer, vorige week werd Suzanne de V. zelf dood gevonden in haar cel in Limburg. Hoe de Helmondse heeft kunnen overlijden, is nog altijd een raadsel.

30 maart