Eerder groen licht voor fietsers? Gemeente betaalt jaarlijks 16.000 euro, maar Fietsersbond en koeriers kritisch

Broer en zus Schelle­kens stoppen met restaurant Hemels; opvolger maakt er grand café van

VUGHT - Het was een mooi avontuur, maar ook een harde leerschool. Eind deze maand trekken broer en zus Boy en Denise Schellekens de deur van hun restaurant Hemels definitief achter zich dicht. Juul Hoes neemt de horecazaak in hartje Vught over.