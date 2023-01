Eerste Heikneuter van het jaar is Corinne de Wit

IN HERINNERING Jan stond altijd klaar om anderen te helpen: ‘Het woord nee kwam in zijn woorden­boek niet voor’

TILBURG – Een kans van zijn leven: met het Heikes Koor mocht Jan Simons in de jaren 70 zingen in Vaticaanstad. Zonder twijfel sloeg hij het aanbod af, want de mis moest die zondag worden gezongen in de Tilburgse kerk. Ook met kanker bleef hij zich inzetten voor anderen. ,,Jan was erg plichtsgetrouw. Afspraak is afspraak.”

