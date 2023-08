Eerste kijkje in nieuwe supermarkt langs A58 bij afslag Zegge: ‘We hebben geen stuiver bespaard’

Bij De Honingraad hoef je over je kanker niks uit te leggen: ‘Dat je hier ook kunt lachen, dat is zo belangrijk!’

BREDA - ‘Mannen met kanker gaan biljarten, vrouwen willen kletsen.’ De clichés vliegen over tafel in de huiskamer van De Honingraad. Het inloophuis in Breda bestaat 25 jaar. ,,Mensen weten niet dat hier veel gelachen wordt.”