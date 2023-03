Eerste prijs met lof van de jury én promotie voor muzikanten uit Meeuwen

Als snowboard­ta­lent reist Sam (17) de wereld rond, tegelijker­tijd moet hij zijn VWO afmaken: ‘Combinatie is echt niet zwaar’

Als 17-jarige heeft Sam Vermaat al zo’n beetje de hele wereld gezien. Als groot snowboardtalent traint hij dag in, dag uit. Reist hij door Europa, Amerika en binnenkort ook Nieuw-Zeeland. En tegelijkertijd probeert hij als leerling 6 VWO zijn diploma te halen. ,,Of die combinatie zwaar is? Nou, heel de dag in een klaslokaal zitten. Dat lijkt me pas zwaar.”