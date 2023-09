Eerste voorronde Maestro Asten in 't Kwartier

met video Motorrijd­ster (19) die zwaarge­wond raakte bij botsing in Lierop kwam waarschijn­lijk op verkeerde rijbaan terecht

LIEROP - De motorrijdster die maandagmiddag in botsing kwam met een auto op de Rijksweg N266 bij Lierop is een 19-jarige vrouw uit het Limburgse Wessem. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd.