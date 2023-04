Efteling Hotel wacht metamorfose: nieuwe koepels en veel blauw

Stadskroniek Is Den Bosch een stad voor oren, ogen en monden? Ja, maar ook voor neuzen

Elke markante stad past in een flesje. Volgens kenners volstaan slechts enkele druppels Eau de Cologne of een wolkje van de parfums New York Nights en Venezia om je urenlang op die begeerde plek te wanen. Het Britse parfumhuis Gallivant heeft zelfs twaalf steden in fraaie flesjes gestopt, waaronder Tokyo, Istanbul en Amsterdam. Duurzaam reizen: de wereld rond in tachtig snufjes. Valt er ook een parfum van Den Bosch samen te stellen?