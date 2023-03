Eigen ruimte voor jongeren in De Korf. Kampioen groundmoves Nasser el Jackson is bij de opening

Verdachte die handgra­naat heeft achtergela­ten bij Bossche zonnestu­dio is bekende van politie

DEN BOSCH - De 43-jarige man die dinsdagochtend werd aangehouden voor het plaatsen van een handgranaat bij een zonnestudio in Den Bosch op 9 juli vorig jaar heeft een flink strafblad. Hij is meerdere keren veroordeeld voor woninginbraken in onder meer Den Bosch en staat ook bekend als drugsverslaafde.