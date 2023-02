Eigen sanitair en eigen keukenblok, nieuwbouw GGz Breburg in Etten-Leur is helemaal bij de tijd

met video Postbezor­ger levert 20 kachels af bij Eindhovens inzamel­punt voor Turkije en Syrië: ‘Afzender onbekend’

EINDHOVEN/GELDROP - Op meerdere plekken in de regio Eindhoven zamelen vrijwilligers hulpgoederen in voor Turkije en Syrië. Er is behoefte aan winterkleding waaronder dikke hoofddoeken en thermosokken, winterslaapzakken, houdbare voeding voor baby’s en powerbanks op zonne-energie.

18:30