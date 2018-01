Eigenaar doorgereden busje woonde op camping in Stroe: 'Ik ben niet blij met hem'

OSS/STROE - De eigenaar van het busje dat in de nieuwjaarsnacht een 28-jarige vrouw in Oss aanreed , verbleef sinds kort op een camping in Stroe. Dat bevestigt de campingeigenaar. Die werd dinsdagochtend geconfronteerd met 'een peloton' agenten, die het busje meenamen.

Het busje reed na de aanrijding van de Osse vrouw in de nieuwjaarsnacht door en was negen dagen zoek. Maandagavond kreeg de politie een tip, die leidde naar het busje op camping De Meidoorn in het Gelderse Stroe.

De eigenaar van het busje huurde daar sinds kort een huisje. De campingeigenaar kent hem naar eigen zeggen niet goed, maar het gaat volgens hem om een Nederlandse man die 'net als duizenden anderen in Nederland' tijdelijk of permanent op een camping woont. Omdat het winter is, was hij de enige die deze periode op de kleine camping verbleef.

Niet aanwezig

De campingeigenaar wist even niet wat hij moest doen toen dinsdagochtend vroeg meerdere agenten op de stoep stonden. Dat zorgde volgens hem voor wat onenigheid. ,,Maar ze kwamen uiteindelijk alleen het busje ophalen.'' De eigenaar van het voertuig was op dat moment niet aanwezig.

Later op dinsdag meldde zich een 39-jarige man uit Driebergen-Rijsenburg (Utrecht) bij het politiebureau in Oss. Of hij de bewuste eigenaar van het busje is, moet de politie nog uitzoeken. Ook is nog niet zeker of deze man gereden heeft, of bijrijder was. De politie heeft wel aanwijzingen dat hij bij de aanrijding betrokken was. De man zit daarom nog vast.

'Niet zo blij mee'