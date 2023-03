Eigenaar lapt regels aan zijn laars en bouwt een veel te grote villa, laat de gemeente dit echt toe?

INTERVIEW Sabrina en Marijn vol ambitie in De Drieschaar: ‘Een terras erbij voor in de zomer zou mooi zijn’

OSSENDRECHT - Het plotse overlijden van beheerster Marie-Rose de Moor van MFC De Drieschaar, schokte Ossendrecht in juli 2022. Per 1 maart zijn Sabrina (35) en Marijn Pijnen (41) haar vaste opvolgers. ,,Een eigen horecazaak is leuk en spannend.”