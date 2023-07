Eigenaar snackbar schudt z’n hoofd, eigen bakje voor de friet is geen goed idee: ‘Dit werkt zo niet’

Kraamhotel in ziekenhuis Bravis is pure noodzaak. ‘Het lukt anders niet meer iedereen te helpen’

BERGEN OP ZOOM - In het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom wordt dit weekend een kraamzorghotel geopend. Niet uit luxe, maar uit pure noodzaak. Door een groot tekort aan kraamverzorgers dreigen net bevallen moeders in deze regio thuis geen hulp meer te krijgen. Vijf vragen over de zwaar onder druk staande kraamzorg.