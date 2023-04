Eigenaar strandbar Bossche Zuiderplas doet aangifte van vernielingen

Doelpunten­ma­chi­ne Bram Geurts schiet Festilent naar kampioen­schap: ‘Het leeft in het dorp, dat merk je aan alles’

Festilent wordt dit jaar kampioen. Daarover bestaat geen twijfel meer. ,,Het is alleen nog de vraag wanneer”, zei coach Tom Jacobs laatst al. De grote smaakmaker van de ploeg is spits Bram Geurts (22). Met zijn doelpunten is hij van onschatbare waarde op weg naar het kampioenschap. Zelf blijft hij altijd nuchter. Een portret van een ultieme dorpsvoetballer die stiekem best goed is.