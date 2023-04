Eigenaar van honden die bloedbad aanrichtten bij zorgboerderij: ‘Het is instinct’

Donker Keent brengt publiek terug naar spanning van oorlogs­tijd

Een Keentse boerenfamilie, een ondergedoken Joods gezin en een neergestreken Canadees. Zij spelen de hoofdrol in ‘Donker Keent’ van stichting Muziektheater Maasmeandering. Donderdagavond ging de voorstelling in première. Het stuk met als subtitel ‘Bevrijding van vervlogen angsten’ is een fictief verhaal gebaseerd op historische feiten. In een tot theater omgebouwde schuur in Neerloon werd het publiek mee teruggevoerd naar 1944, de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling draait om het verhaal van een boerengezin in Keent. Spanningen lopen op wanneer de nabij gelegen landingsstrip van vliegveld Keent in gebruik wordt genomen en de oorlogsbeleving steeds heftiger wordt. Intussen zit een Joods gezin ondergedoken in Amsterdam en komt een 20-jarige Canadese soldaat op een militair vliegveld waar hij moet strijden tegen een onbekende vijand op onbekend terrein.