Eigenaar van krotwoning in Brabants dorp gaat verhuizen, daarna wordt pand afgezet

Voor veel Diessenaren is het sowieso onbegrijpelijk dat aan de Molenstraat 20 echt iemand woont. Een boom groeit letterlijk door het dak, gaten in ramen en deuren worden met duct tape of een stuk doek dicht gemaakt. Of althans is dat een poging om gaten te dichten.



Het pand is onbewoonbaar. Tijdens inspecties is vastgesteld dat er brand- en instortingsgevaar is. De eigenaar is vervolgens gemaand om het pand weer bewoonbaar te maken. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd.