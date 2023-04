Eigenaresse neemt poolshoogte op plaats waar Pearlepand is ingestort: ‘Pearle keert niet terug’

Samen stoom afblazen met de Koningsspe­len in Breda, voordat de vakantie begint

BREDA - Gekwetter, getetter, gegil, geschreeuw en vrolijke muziek uit de boxen. Dat de groepen 3, 4 en 5 van basisschool De Eerste Rith het deze vrijdagochtend naar de zin hebben op de dorpsweide aan de Dreef in Princenhage, is al van grote afstand te horen. Logisch, na deze Koningsspelen hebben de kinderen direct twee weken vakantie. Nu is het zaak eerst nog wat stoom af te blazen.